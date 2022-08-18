Севастопольские улицы рискуют быть заваленными выкинутым картонном

В Севастополе никто не вывозит с территории контейнерных площадок, отдельно собранный для утилизации картон.

Подрядчик, который делал это раньше отказывается продолжать работать. Об этом рассказал глава Ленинского МО Максим Мишин.

«В данный момент, стоимость картона менее 4х рублей, из-за чего подрядчик города отказывается вывозить. Вчера было совещание, на котором мы просили БГС самостоятельно вывозить картон до решения вопроса утилизации с любым из подрядчиков. Внятный ответ пока не последовал. Муниципалитет конечно может вывозить как свалку, но это деньги на ветер», — сообщил Мишин жителям Ленинского района.

Наше издание сделало запрос в департамент городского хозяйства с целью узнать, как будет решаться этот вопрос.

Ранее, в департаменте городского хозяйства рассказывали, что подрядчик устанавливает сетки для сбора вторсырья, не платя городу арендную плату, а жители сами сортируют свои отходы.

Региональный оператор по вывозу мусора ООО «БГС» должен проводить регулярный мониторинг состояния сеток для отходов и информировать об этом предпринимателей, отвечающих за них.

Примечательно, что сами предприниматели, устанавливающие подобные сетки не несут ответственности за своевременный вывоз скопившегося мусора.

Дмитрий Островский