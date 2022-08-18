В Севастополе ребенок-инвалид не обеспечивался жизненно важными медизделиями

В Севастополе через суд пришлось добиваться обеспечения восьмилетнего ребенка-инвалида датчиками для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови.

Мама девочки, которая страдает сахарным диабетом 1 типа, обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении права ее ребенка на бесплатное обеспечение жизненно важными медицинскими изделиями.

«Согласно протоколу врачебной комиссии городской больницы № 5 от 02.08.2021 девочка нуждается в обеспечении датчиками для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. Однако указанные медицинские изделия в необходимом количестве ей не предоставлялись, семья вынуждена была приобретать их самостоятельно», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В суд был направлен иск о о возложении на Департамент здравоохранения обязанности обеспечить девочку медизделиями из расчета 26 датчиков в год. Кроме того, прокурор потребовал взыскать с Департамента в пользу ее матери расходы на самостоятельное приобретение датчиков в сумме почти 27 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, ранее аналогично прокуратура выдачи датчиков для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови для 12-летнего мальчика.

Ольга Сурикова