Кто в ответе за переполненные сетки для пластика и картона на контейнерных площадках

Благое дело для севастопольцев обернулось неожиданным результатом. Вот уже несколько лет на многих контейнерных площадках города установлены сетки для сбора картона и пластика.

Подрядчик устанавливает такие сетки, не платя городу арендную плату, а жители сами сортируют свои отходы, такой тезис следует из ответа департамента городского хозяйства на информационный запрос «Севкора».

Однако, несмотря на то, что севастопольцы охотно сортируют мусор и активно наполняют сетки, доброе дело обернулось проблемой. В частности, «Севкору» пожаловались жители улиц Очаковцев, Шмидта, Балаклавской и Ялтинской, рассказав, что сетки постоянно переполнены, часто сломаны, выглядят крайне неэстетично.

«Севкор» решил разобраться, кто в ответе за состояние сеток для пластика и картона на улицах города, обратившись за разъяснениями в департамент городского хозяйства.

В ведомстве пояснили, что региональный оператор по вывозу мусора ООО «БГС» должен проводить регулярный мониторинг состояния сеток для отходов и информировать об этом предпринимателей, отвечающих за них.

Примечательно, что сами предприниматели, устанавливающие подобные сетки не несут ответственности за своевременный вывоз скопившегося мусора.

Получается, что фактически ни власти города, ни предприниматели, зарабатывающие деньги на сортировке мусора и не платящие за это в бюджет города ничего, не несут ответственности ни за состояние сеток, ни за регулярность вывоза скопившегося мусора.

Напомним, крупнейший региональный подрядчик по перевозке ТКО в Севастополе столкнулся с серьезной проблемой – из-за запрета вывозить мусор в ночное время его практически невозможно вывезти из центральной части города, особенно с городского холма.

Дарья Тимофеева