В Севастополе обнаружен еще один проблемный дом с дольщиками

В Севастополе заведено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере с привлечением денежных средств граждан для участия в долевом строительстве дома на дачном участке в Нахимовском районе.

Прокуратурой Севастополя установлено, что местный житель убедил женщину приобрести двухуровневую квартиру с жилой мансардой в строящемся доме № 95А по ул. Танкистов. Под видом участия в долевом строительстве многоквартирного дома он заключил с ней предварительный договор купли-продажи, по которому она передала деньги и автомобиль на общую сумму 2 млн 350 тыс. рублей.

Оказалось, что здание строится на приусадебном участке его супруги площадью 450 м2, где строительство многоквартирных домов запрещено. Квартира покупательнице не предоставлена, денежные средства не возвращены.

По завершении строительства собственница земельного участка зарегистрировала право собственности на объект недвижимости как на трехэтажный индивидуальный жилой дом, хотя фактически здание имеет 4 этажа и разделено на изолированные квартиры.

Напомним, прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело в отношении застройщика многоквартирного дома на землях ИЖС, расположенного по улице Бахчисарайская, 56.

Ольга Сурикова