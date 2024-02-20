Крымская таможня передала на нужды СВО 11 тягачей и прицепов, конфискованных у Украины

Крымская таможня передала Министерству обороны РФ 6 тягачей и 5 полуприцепов-цистерн, зарегистрированных на Украине.

Они были изъяты за нарушение правил использования. В 2015 году с их помощью доставили товары в адрес одной из крымских фирм, после чего их должны были вывезти. Однако предприятие продолжило их эксплуатировать для внутренних перевозок.

В счет пеней за нарушения технику изъяли, передав в федеральную собственность. Теперь они послужат на нужды армии.

Напомним, севастопольские таможенники нашли яхту, похищенную островах Антигуа и Барбуда.