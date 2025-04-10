Строительство Культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальном движется к финалу

Напомним, что комплекс будет включать в себя театр оперы и балета, хореографическую академию и музейно-выставочную галерею.

Крыша театра представлена в виде летящей конструкции. Линия цоколя, начинаясь от улицы Капитанская, поднимается в сторону моря и трансформируется в большую террасу с видом на бухту.

Нижние этажи предназначены для офисных и складских помещений, гардероба и помещений для музыкантов. На первом этаже располагается центральная входная группа для зрителей, кассовый вестибюль, главное фойе Большого зала вместимостью 1 100 зрителей, буфет и главная сцена здания. Большой зал располагается в самом сердце комплекса. На других этажах обустроят ресторан на 350 посетителей, артистические уборные, зрительские балконы, репетиционные и другие необходимые помещения.

На подземных этажах будут располагаться автостоянка, загрузочные помещения предприятий питания, театральный склад и технические помещения.

На уровне подвального этажа отведены помещения для персонала, большой репетиционный зал для хора и оркестра, а также Малый зрительный зал на 200 мест.

Витражное остекление откроет вид на мемориал «Матрос и солдат» и акваторию Чёрного моря.

Открытие объекта запланировано на 2025 год.