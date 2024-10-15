Прокуратура добилась отправки в колонию мужчины, справившего нужду на Вечный огонь в Севастополе

Стало известно продолжение истории с мужчиной, который весной этого года осквернил Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг, справив свою нужду на Вечный огонь.

Теперь за эту, как он думал «шалость», придется расплачиваться в колонии.

Третий апелляционный суд в Сочи удовлетворил представление прокуратуры, изменив решение Севастопольского городского суда, который в июле 2024 года назначил мужчине исправительные работы. Теперь ему назначен 1 год лишения свободы в колонии-поселении.

Напомним, 12 апреля 2024 года в 1 час ночи нетрезвый 36-летний мужчина, не проживающий в Севастополе, осквернил символ воинской славы России, затушив пламя Вечного огня у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

В июле его признали виновным в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества, совершенных публично.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер