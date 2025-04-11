В Севастополе ограничат движение на Пасху

В Севастополе на время пасхальных праздников перекроют несколько улиц и запретят парковку в центре города. Об этом сообщили в Департаменте транспорта города.

С 20:30 19 апреля и до конца мероприятий нельзя будет проехать по улице Ерошенко от дома № 6 до пересечения с улицей Дмитрия Ульянова, а также по улице Древней. Ограничения не коснутся автобусов, троллейбусов и машин экстренных служб.

Кроме того, с 19:00 19 апреля запрещена остановка и парковка на правой стороне улицы Суворова от дома № 6 до дома № 8. Чтобы горожане могли добраться до храмов, общественный транспорт будет работать без перебоев всю ночь с 19 на 20 апреля.

Власти даже готовы пустить дополнительные автобусы и троллейбусы по маршрутам, связывающим центр с разными районами города. Например, маршруты №7, №9, №10, №12 и другие будут курсировать с 23:00 до 06:00. На перекрытых участках установят дорожные знаки, а за нарушителями будут следить два эвакуатора. После праздника знаки уберут, и движение вернётся в норму.

Дмитрий Островский

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