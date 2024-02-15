Сегодня в Севастополе заработали камеры, штрафующие за непристегнутый ремень

Сегодня, 15 февраля, завершены подготовительные работы к включению на севастопольских камерах видеонаблюдения, фиксации нарушений водителями правил применения ремней безопасности, а также пропуска пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в городской полиции.

За непропущенного пешехода водителей ждет штраф от 1500 до 2500 рублей, а за непристегнутый ремень 1000 рублей.

Напомним, в правительстве Севастополя приняли решение подключить 60 камер к системе «Аргус» для наблюдения за паводками и пожарами в лесу.

Но не только этими камерами наполнится городская система. Еще в 2024 году 800 камер планируется подключить к сервису распознавания лиц и госномеров на автомобилях.

Также в 2024 правительство Севастополя на 2000 увеличит количество своих «глаз» в общественных местах с круглосуточной передачей данных и их хранением.