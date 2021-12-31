Севастопольские борцы в новом году будут тренироваться в новом зале

В Гагаринском районе на улице Гавена завершилось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для борьбы. Готовность объекта проверили директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов и начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

«Все работы на объекте завершены. Комплекс оснащен современным оборудованием и спортивным инвентарем. С января спортсмены приступят к занятиям в данном учреждении. Новый ФОК для борцов состоит из двух этажей. На первом размещен тренажерный зал с гардеробными и душевыми, помещения тренеров, судей, медицинский кабинет. На втором – зал для борьбы, в том числе и для проведения соревнований», – рассказал Илларион Гапицонов.

На каждом этаже работают санузлы, в том числе приспособленные для маломобильных групп населения. В здании предусмотрен лифт. Вместимость спортивных залов во время учебно-тренировочного процесса составляет 30 человек, при проведении соревнований – 70 человек.

«Получив этот объект, мы сможем дополнительно набрать в группы около 180 человек. Здесь будут базироваться самбо, дзюдо и спортивная борьба. Тренерский состав уже подобран», — отметил Сергей Резниченко.

Кроме того, в данном ФОКе будет базироваться проект «Самбо в школу», добавил начальник управления по делам молодежи и спорта.

Напомним, на отчетной конференции Севастопольской городской федерации регби по итогам 2021 года начальник Управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко рассказал, что регбийное поле СОКа им. 200-летия готово к проведению на нем игр.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя