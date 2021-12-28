Регбисты выйдут на поле СОК им. 200-летия Севастополя уже в начале следующего года

Вчера, 27 декабря на отчетной конференции Севастопольской городской федерации регби по итогам 2021 года начальник Управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко рассказал, что регбийное поле СОКа им. 200-летия готово к проведению на нем игр.

«Сейчас мы уже наверстали длину травы. Покрытие имеет достаточно хорошие вид и плотность, для того чтобы принимать и региональные, и всероссийские соревнования. Поэтому я думаю, что в следующем спортивном сезоне уже в первом, втором квартале, как погода нам позволит зайдем на новое красивое поле», — отметил Резниченко.

Напомним, 2 ноября, директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов рассказал, что поле регбийного стадиона СОКа им. 200-летия Севастополя будет готово к середине декабря этого года.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев открыл реконструированный стадион спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя 1 июля этого года.

Дмитрий Островский