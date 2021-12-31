Как работают больницы в праздники

В поликлиниках и стоматологиях Севастополя будут работать дежурные службы, а сотрудники «скорой помощи» и круглосуточных стационаров, как всегда, будут на посту. Все желающие смогут сделать прививки от гриппа и коронавируса в поликлиниках и мобильных пунктах, сообщает пресс-служба горздрава Севастополя. Отпуск льготных лекарств также не остановится, равно как и отпуск молочной кухни.

Городская больница № 1

Кабинеты неотложной помощи 31 декабря работают с 9:00 до 13:00, 3-6 января с 9:00 до 16:00, 8 января – с 9:00 до 14:00. По такому же графику работают выездные неотложные бригады.

Терапевты во всех поликлиниках принимают пациентов 3-6 января с 9:00 до 16:00, 8 января – с 9:00 до 14:00.

Женские консультации работают 3 и 6 января с 9:00 до 15:00.

Кабинеты вакцинации в поликлиниках работают 2 и 9 января с 9:00 до 14:00, а 3, 4, 5, 6 и 8 января – с 9:00 до 16:00.

Прививку можно будет сделать везде, кроме поликлиники на улице Ерошенко, где продолжается капитальный ремонт; 9 января также не будет работать амбулатория общей практики и семейной медицины на улице Шевченко.

Городская больница № 4

31 декабря поликлиники работают с 9:00 до 15:00, 8 января – по графику субботы.

3-6 января во взрослой и детской поликлиниках с 9:00 до 15:00 будет работать дежурная служба – терапевты, педиатры и медицинские регистраторы.

Стоматологическое отделение работает 3 и 5 января с 9:00 до 14:00.

Приём пациентов в сельских врачебных амбулаториях будет идти 3 и 5 января с 9:00 до 15:00. В эти же дни здесь можно будет сделать прививку от гриппа и COVID-19.

Кабинеты вакцинации в поликлинике на улице Леваневского работают 31 декабря, 3-6 и 8 января с 9:00 до 15:00.

Городская больница № 5

Кабинеты неотложной помощи, выписки рецептов на льготные лекарства и выдачи больничных в детских поликлиниках на проспекте Генерала Острякова, площади Ластовой, улицах Юмашева и Павла Корчагина будут работать 31 декабря, 3-6 и 8 января с 9:00 до 15:00. По такому же графику дежурные педиатры будут выходить к детям на дом.

Выездные бригады по COVID-19 работают без выходных.

Городская больница № 9

Взрослые и детские поликлиники городской больницы № 9 в Балаклаве и Инкермане, а также врачебные амбулатории в сёлах Орлиное, Терновка и Сахарная Головка работают 31 декабря, 3-6 и 8 января с 8:00 до 14:00.

По такому же графику работают и кабинеты вакцинации.

Мобильные прививочные пункты

Мобильные пункты вакцинации на площади Нахимова, а также в торговых центрах «Муссон» и SeaMall после Нового года возобновят работу в штатном режиме 3 января. 3-6 и 8-9 января сделать прививку можно будет с 9:00 до 19:00.

31 декабря и 7 января с 9:00 до 18:00, а также 1 января с 13:00 до 18:00 и 2 января с 9:00 до 19:00 в торговых центрах «Муссон» и SeaMall будут работать дежурные пункты вакцинации.

Льготные аптеки

Аптечная сеть, обеспечивающая льготников бесплатными лекарствами, работает в штатном режиме.

Аптеки на проспекте Октябрьской Революции, на улице Силаева, на площади Восставших, а также в Балаклаве на улице Мира и в Инкермане на улице Умрихина работают 31 декабря, 3, 5, 6 и 8 января с 10:00 до 15:00.

Льготная аптека на Северной стороне будет работать 3, 5 и 6 января с 9:00 до 14:00.

Молочная кухня

Выдача молочного питания в государственных пунктах на проспекте Генерала Острякова, улицах Ленина, Макарова и Юмашева будет организована 4, 5 и 6 января с 8:00 до 12:00.

В коммерческих пунктах отпускать молочную продукцию будут с 4 по 9 января с 8:00 до 17:00.

Стоматологические поликлиники

31 декабря, 3-6 и 8 января с 8:00 до 14:00 во взрослых и детских стоматологических поликлиниках будут работать дежурные службы.

1, 2, 7 и 9 января с 8:00 до 20:00, 31 декабря, 3-6 и 8 января с 14:00 до 20:00, а также ежедневно с 20:00 до 8:00 стоматологическую помощь взрослым будут оказывать в стоматологическом кабинете городской больницы № 1 (улица Адмирала Октябрьского, вход через приёмное отделение), детям – в стоматологическом кабинете городской больницы № 5 (проспект Генерала Острякова).

Специализированные учреждения

Поликлиника онкологического диспансера работает 4 и 6 января с 9:00 до 13:00.

Консультативно-диагностическое отделение кожно-венерологического диспансера на улице Очаковцев работает 31 декабря, 3-6 и 8 января с 8:00 до 14:00, на улице Ленина – 4 и 6 января с 8:00 до 14:00.

Детская и взрослая поликлиники противотуберкулёзного диспансера работают 31 декабря и 3-6 января с 8:00 до 14:00. По этому же графику работает кабинет вакцинации.

Подразделения психиатрической больницы 3, 5 и 8 января работают с 8:00 до 18:00. 31 декабря, 4, 6 и 9 января работают дежурные службы. Приёмное отделение и кабинет освидетельствования работают 24/7.

Скорая помощь, травматологический пункт, приёмные отделения и родильный дом работают круглосуточно.