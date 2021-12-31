Ситуация с СOVID-2019 в Севастополе остается стабильной

По состоянию на 31 декабря в Севастополе зарегистрированы 49 новых случаев заболевания COVID-19.
104 человека выписаны после выздоровления.
Умерли 2 человека, оба в возрасте 63 лет.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 700 человек.
В настоящий момент выздоровели 50 092 человека, 1 840 умерли.
Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.
Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 31 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.