Севастопольская федерация регби подвела итоги года

В понедельник, 27 декабря, в конференц-зале СОК «Севастополь» Севастопольская городская федерация регби провела отчетную конференцию по итогам 2021 года.

«Этот год был богат на спортивные события, Севастопольская городская федерация регби отправляла своих спортсменов на выездные соревнования практически по всему ЮФО – мы были в Сочи, Анапе, городах Крыма, были в Москве. Уходящий год действительно стал прорывным – мы организовали непрерывный тренировочный процесс, а регби для Севастополя стал по-настоящему массовым видом спорта», — подчеркнул вице-спикер заксобрания Севастополя, председатель попечительского совета федерации Илья Журавлев.

В ходе мероприятия представители федерации рассказали, что в этом году завершился первый сезон Регбийной школьной лиги, в которой приняло участие более 20 команд из 12 школ города, а также отметили, что стартовал второй сезон, с участвующими в нем 18 образовательными учреждениями.

В новом году стартовал новый для Севастополя проект Студенческой регбийной лиги, который активно развивается на базе Севастопольского государственного института. Команда из крупнейшего севастопольского ВУЗа впервые приняла участие во всероссийских соревнованиях по классическому регби – 15.

Успехи федерации заметили и в правительстве Севастополя, о чем рассказал начальник Управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко, приехавший поздравить и наградить спортсменов и тренеров.

«На самом деле, то что происходит сейчас с регби в городе Севастополе – это уникальные темпы развития. За такой маленький промежуток времени команда Севастопольской городской федерации регби достигла больших результатов, которые имеют очень серьезный вес», — подчеркнул Сергей Резниченко.

При поддержке Управления по делам молодежи и спорта впервые за долгие годы в Севастополе в этом году были созданы городские сборные команды по пляжному регби и регби-7, одна из команд уже успела принять участие в Кубке России по пляжному регби.

Еще одним важным достижением этого года стало создание отделения регби в спортивной школе № 5, в котором занимаются севастопольские ребята разных возрастов.

«Это ключевое событие для развития регби. Уже сейчас на базе спортшколы тренируется порядка 70 ребят — выходцев из нашей Регбийной школьной и студенческой лиг. Их тренируют два тренера, которых мы привлекли к этой работе», — подчеркнула руководитель федерации Наталия Самойленко.

В ходе мероприятия спортсмены и тренеры получили памятные призы от партнеров и спонсоров.

В Севастопольской городской федерации регби поблагодарили за большой вклад в развитие своей спортивной дисциплины генерального партнера — ООО «КП Чистый город», а также — сетевое издание «Севкор», «Федеральное агентство рекламы», предприятие «Южный берег», официального перевозчика федерации компанию «Севтранстрест» и компанию «Библиотека часов».

Напомним, Севастопольская федерация регби снова вошла в тройку лидеров развития в рейтинге регионов, который опубликовала Федерации регби России.

Дмитрий Островский

Фото: Анастасия Ильина