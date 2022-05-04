Севастопольская общественница рассказала, как снова попала под обстрел

Помощь оказывалась в полевых условиях

Севастопольская общественница, руководитель общественной организации «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева поделилась подробностями произошедшего с ней и ее группой на территории Украины, куда она отправилась в начале мая с гуманитарной помощью для бойцов и мирных жителей восточных областей соседнего государства.

Их машина снова попала под обстрел.

«В Запорожском р-не мы с одним из коллег везли адреску и по трассе начался обстрел и рядом с трассой был прилет. Я вывернула руль резко влево, что бы нас не изрешетило, и оказалась на краю обочины. Не удержала руль и машина перевернулась. 2 раза», — говорится в рассказе Макеевой, опубликованном в группе ВКонтакте «Сердце Севастополя».

Вытаскивали их из кювета российские бойцы на КАМАЗе.

Что касается необходимой им в тот момент медицинской помощи, то оказывалась она фельдшерами скорой медпомощи, которую вызвали Росгвардейцы. В больницу обратиться нельзя было, так как она находится по-прежнему под контролем ВСУ.

«По здоровью — я ходячая гематома, но кости целы, гепаринка мне в помощь», — добавила общественница.

На этом же автомобиле, которую насколько это было возможно поставил на колеса один из волонтеров, участники гуманитарной миссии отправились обратно. Им удалось развезти все гуманитарные посылки. Но без помощи из Севастополя не обошлось.

«Низкий поклон до земли Саше, нашему доброму товарищу, который приехал из Севастополя в другой конец Крыма на своем Патриоте, зацепил наш многострадальный «Соболек» жесткой сцепкой и привез нас домой», — говорится в рассказе общественницы.

В ближайшие выходные Макеевка снова собирается в зону проведения военной спецоперации: «По дальнейшим действиям : нас очень , и это мягко говоря, с той стороны ждут как мирные люди, так и наши бойцы».

Напомним, ранее сообщалось, что во время последней поездки Анастасии Макеевой в Мариуполь и помощи в эвакуации оттуда детей, она была ранена.

Ольга Сурикова