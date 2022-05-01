Происшествия Спецоперация в Украине

Севастопольская общественница снова попала под обстрел в Донбассе

01-05-2022
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«Все покоцаны»

Севастопольская общественница, руководитель общественной организации «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева вновь попала под обстрелы в Донбассе. На днях она повезла гуманитарную помощь для жителей ДНР, ЛНР и для бойцов, которые участвуют в военной спецоперации России на Украине.

В группе Вконтакте «Сердце Севастополя» 29 апреля появились фотографии обстрелянной и поврежденной ГАЗели. Координаторы сообщества написали, что информации пока никакой нет, но «Слава Богу все живы».

Позже сама Анастасия выложила видео, на котором продемонстрировала свои повреждения и прокомментировала произошедшее словами: «Мы все живы, немножко покоцаны, но живы… Как-то так, это зона боевых действий. 

 

Напомним, ранее сообщалось, что во время последней поездки Анастасии Макеевой в Мариуполь и помощи в эвакуации оттуда детей, она была ранена.

Ольга Сурикова
Фото: sevserdca/vk.com

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