Глава волонтерской организации «Сердце Севастополя» попала под обстрел в Мариуполе

Получила серьезное ранение

Глава общественной волонтерской организации «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева попала под обстрел в Мариуполе во время эвакуации детей.

Издание ForPost пишет, что Макеева вместе с группой, которая вывозила детей в безопасное место, попала под обстрел ВСУ. Общественница получила серьезное ранее и ее доставили воздушным транспортом в Крым.

Отмечается, что 15 детей в ходе этой миссии удалось вывезти. Однако есть еще пострадавшие среди участников эвакуации. Издание пишет, что девушку во время обстрела заслонил 23-летний парень – он получил выстрел в голову и погиб на месте. Ранение также получил водитель, когда открывал двери в микроавтобус.

Сама Анастасия Макеева на своей странице в соцсети ВКонтакте выложила фото из больницы и написала 8 апреля: «Вчерашний день я не помню. В 9 утра фффсе…очнулась только сегодня».

А к вечеру того же дня уже рассказала подписчикам, что она уже встает, хоть врач и не рекомендует. В понедельник Макеева уже планирует быть в Севастополе: «Слегка покоцаная и в хлам злая, но буду».

Ольга Сурикова