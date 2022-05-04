Жители Севастополя жалуются на опасные заброшенные здания в центре города

Недавно пожар в таком здании переполошил жителей Ленинского района

Жители Ленинского района Севастополя просят разобраться с заброшенным зданием на пересечении улиц Киевской и Толстого. Накануне там произошел небольшой пожар, но последствия могли быть и более серьёзными, так как рядом находятся жилые дома.

Пост с обращением к департаменту городского хозяйства появился в группе Вконтакте «Черный список Севастополя», в нем автор пишет, что объект облюбовали дети, которых всегда привлекают заброшки, а также бомжи.

Ранее здесь был завод, несколько лет назад здание было определено под снос, но его не завершили и так и оставили полуразрушенным.

«Сейчас было возгорание, 2 пожарных расчета! Дым во все стороны! Слева жилые дома, справа Пенсионный фонд, 5 метров туда и обратно!!!!», — написала автора поста.

В завершении женщина задалась вопросом, когда территория будет полностью очищена.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Большой Морской жалуются на бомжей и наркоманов в заброшенных сараях.

Ольга Сурикова