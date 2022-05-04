Севастопольская спортсменка выиграла золото на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ

Анастасия Долгова привезла золотую медаль с Кубка России по гребле на байдарках и каноэ-2022. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в социальных сетях.

«Анастасия завоевала золотую медаль в байдарке-двойке на дистанции 200 метров, совместно с Анастасией Карамновой», – сообщил подписчикам глава города.

Кроме того, спортсменка из Севастополя завоевала ещё четыре медали: серебро на байдарке-четвёрке (500 метров) и три бронзы в соревнованиях на байдарке-одиночке (200 и 500 метров) и байдарке-двойке (500 метров).

Соревнования проходили в Краснодаре на гребной базе Центра олимпийской подготовки завершился Кубок России 2022 по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены России.

В программе соревнований прошли заезды в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500, 1000 м и в одиночках на 5000 метров.

Напомним, в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Токио, проходивших на канале имени Москвы, Анастасия взяла два золота и две бронзы.

Анастасия Долгова стала двукратной чемпионкой России, заняв первую строчку в байдарке-двойке в заплыве на 500 метров в паре с Кристиной Ковнир и байдарке-четверке на дистанции 500 м, совместно со Светланой Черниговской, Натальей Подольской и Кирой Степановой.

Дмитрий Островский