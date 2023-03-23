Севастопольская городская федерация регби выиграла грант от правительства Севастополя

Севастопольская городская федерация регби получит 1 млн рублей грантовой помощи от департамента внутренней политики Севастополя на реализацию проектов «Регбийная школьная лига» и «Студенческая регбийная лига».

Эти проекты федерации выиграли в конкурсе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Севастополя на 2023 год.

«Тренировочный процесс, регулярное проведение соревнований и фестивалей, инвентарь – все это большие затраты. Большую часть трат нам помогают закрыть наши меценаты и спонсоры. Тем не менее, число желающих заниматься регби растет, а с ними и растут расходы. Этот грант поможет нам частично закрыть потребности регбийного сообщества», — рассказала руководитель федерации Наталия Самойленко.

Она также отметила, что в школьной лиге уже задействовано более 300 ребят, которые регулярно занимаются регби и представляют город на всероссийских соревнованиях. В студенческом направлении федерация также сформировала регулярный соревновательный сезон, где регулярно тренируются и соревнуются несколько команд из ВУЗов и СУЗов.

Всего в рамках конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Севастополя получат поддержку 26 организаций, на реализацию проектов которых потратят 68 млн рублей.

Напомним, в прошлом году городская федерация регби получила 250 тыс. рублей на развитие Регбийной школьной лиги Севастополя.