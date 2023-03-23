В Севастополе 18-летний рецидивист воровал из кафе и магазинов кассовые ящики с выручкой 

В отношении местного жителя Севастополя проводится предварительное расследование уголовного дела за причастность к семи эпизодам противоправной деятельности, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

По версии следствия, 18-летний ранее судимый за кражи севастополец, чаще самостоятельно, а в одном из эпизодов – вместе с подельником, в ночное время руками и ногами разбивал окна и входные двери в помещениях магазинов и кофеен, проникал внутрь, похищал кассовые ящики с выручкой и скрывался.

Деньги тратил на покупки и развлечения. Он успел нанести материального ущерба на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он под домашним арестом.

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Ольга Сурикова