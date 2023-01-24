Севастопольские НКО смогли получить почти 70 млн рублей с Фонда Президентских грантов

26 некоммерческих севастопольских организаций смогли получить деньги с Фонда Президентских грантов в этом году. На реализацию своих проектов они получат больше 68 млн рублей.

Фонд поддержал проекты в следующих грантовых направлениях:

7 проектов посвящены сохранению исторической памяти

5 проектов — охране здоровья граждан, пропаганде здорового образа жизни

4 проекта связаны с соцобслуживанием, соцподдержкой

3 инициативы по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства

3 проекта в области науки, образования, просвещения

2 проекта связаны с охраной окружающей среды и защитой животных

2 проекта по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия

Среди поддержанных проектов, например, Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии. Главный принцип центра – передавать помощь лично в руки и доезжать даже на линию боевого соприкосновения. Также поддержана заявка общественной организации «Особые дети», благодаря гранту они запустят программы «Зубная фея» и «Стрижка с улыбкой». Дети с особенностями развития смогут научиться навыкам самообслуживания.

А уже с 1 февраля стартует очередной конкурс Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Заявки можно будет подать до 15 марта.

Ольга Сурикова