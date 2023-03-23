В центре Севастополя грузовик протаранил 5 машин

Сегодня утром бортовой грузовик протаранил пять легковых машин на улице Портовая, 17 в Севастополе, сообщил телеканал «Первый Севастопольский».

Очевидцы рассказали, что сначала водитель грузовика зацепил одну машину, припаркованную вдоль трассы. После чего попытался скрыться с места происшествия. Повернул на парковку и не рассчитал габариты. В итоге протаранил две машины, которые зацепили еще две, рядом стоящие.

«Не скажу, что он не в адеквате. Нет, он, наверное, в шоке тоже. Скорее всего он просто испугался, когда задел первую машину. Надавил на газ по сильнее и собрал еще», — рассказал владелец пострадавшей машины Антон.

Владелец другой машины добавил, его авто получила серьезные повреждения —«сложилась стойка», скорее всего, ему придется после этого менять своего железного коня.

Всего в ДТП пострадало пять легковых машин. Одну из них бортовой грузовик развернул на 90 градусов, зацепившись за запасное колесо. При этом останавливаться водитель не планировал, утверждают севастопольцы. Людям пришлось встать перед грузовиком и перекрыть ему дорогу.

«Водителя останавливали, выбежали из офиса тоже много людей, которые очевидцы. Его остановили потому, что он ехал, протягивал и ту машину, и нашу тянул. Его остановили, достали документы», — рассказала владелец пострадавшей машины Марьяна.

Собственники пострадавших машин вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД.

В пресс-службе управления МВД России по Севастополю уточнили, что в результате ДТП пострадавших нет, опьянения у его участников не установлено.

Сотрудниками Госавтоинспекции в действиях водителя грузового автомобиля установили не соответствия требованиям правил дорожного движения, согласно которого, он должен вести транспортное средство со скоростью не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние машины и груза, дорожные и метеорологические условия.

Тем не менее в возбуждении дела об административном правонарушении на водителя грузовика отказано. Что касается возмещения материального ущерба — это должно решаться уже в судебном порядке, добавили в пресс-службе Управления МВД России по Севастополю.

Читайте также: В Симферополе водитель «ВАЗ 21099» снес четыре иномарки, его пассажирка скончалась на месте ДТП

Ольга Сурикова