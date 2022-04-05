Севастопольская городская федерация регби получит грант от Правительства Севастополя

Севастопольская городская федерация регби стала одним из победителей конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций в 2022 году, который ежегодно провидит Правительство Севастополя.

Городская федерация регби получит 250 тыс. рублей на развитие Регбийной школьной лиги Севастополя. РШЛ — проект, который в нашем городе реализовывается с 2020 года и включает в себя 14 образовательных учреждений, где школьники независимо от пола могут заниматься на уроках и во внеурочное время бесконтактным тэг-регби.

«Наш школьный проект за два года стал уже традиционным для Севастополя, более того наши юные регбисты представляют и будут представлять город на всероссийском уровне. Для поддержания достойного уровня соревнований, ежедневного тренировочного процесса, для поощрения наших спортсменов и тренеров нам постоянно требуются определенные объемы финансовых ресурсов. Эту потребность частично и покрывает этот грант», — рассказал руководитель федерации Наталия Самойленко.

Конкурс начался в феврале текущего года и завершился подведением итогов, утверждённых постановлением правительства города. Победителями определены четырнадцать проектов.

«Всего было подана 51 заявка, к конкурсу допущены 49. Помимо традиционной для Севастополя патриотической направленности проектов, сохраняются и гуманитарные, просветительские, творческие, а также направленные на социализацию адаптацию нуждающихся граждан», — рассказал директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.

Напомним, 2 апреля в парке им. Анны Ахматовой прошло Первенство Севастополя по пляжному регби среди девушек до 18 лет.

Дмитрий Островский