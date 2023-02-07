Севастополец задушил мать собачьим поводком

Суд признал виновным севастопольца, задушившего собственную мать, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Мужчина в декабре 2021 года совместно со своей 57-летней матерью распивал спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, в ходе которого сын задушил женщину поводком для выгула собаки, уточнили в надзорном ведомстве.

По поддержанному прокуратурой ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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Ольга Сурикова