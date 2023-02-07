В Севастополе появится уполномоченный по правам участников СВО

В Заксобрание Севастополя внесен законопроект «Об Уполномоченном по защите прав военнослужащих, призванных на военные сборы, мобилизованных по частичной и всеобщей мобилизации в городе Севастополе». Его автор сам ветеран войны, получивший серьезное ранение в Первой чеченской войне, Алексей Климов.

По его словам, в настоящее время защиту прав военнослужащих осуществляют по большей мере общественные организации. Практика показывает, что им зачастую не хватает полномочий.

«Чтобы избежать проблем, связанных с получением мер государственной поддержки, необходимо создать единый орган, который бы аккумулировал все обращения и просьбы от военнослужащих, военнобязанных и членов их семей, направленных на защиту их прав. Учитывая, что именно в Севастополе процент лиц данной категории существенно превышает средний по России, большое сосредоточение категорий граждан, относящихся к военнослужащим, создание единого органа по защите их прав на региональном уровне как никогда — актуально», — полагает Климов.

Таким образом, деятельность уполномоченного будет направлена на обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов военнообязанных и военнослужащих, реализации и соблюдения прав и законных интересов военнообязанных и военнослужащих государственными органами, территориальными органами военного управления, военной прокуратуры, Следственного Комитета России, и других правоохранительных органов, специальных служб, органами местного самоуправления и должностными лицами в Севастополе.

Коллеги по Заксобранию всячески поддерживают инициативу Климова. В частности, фракция ЛДПР будет голосовать «за» в полном составе, как только законопроект будет вынесен в первом чтении.

«Наша фракция поддерживает инициативу введения поста уполномоченного по правам военнослужащих-участников СВО, потому что сегодня и на федеральном, и на региональном уровне принимается много льгот и преференций для таких военнослужащих, но их необходимо еще получить. Часто военнослужащий и члены его семьи просто не знают, куда им идти и обращаться, и тут отличным подспорьем может служить институт уполномоченного, который сможет все разъяснить и направить», — прокомментировал вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

В ЛДПР и на федеральном уровне задумались о создании аналогичного института.

Так, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил создать Агентства по вопросам ветеранов, а также Центры психологической помощи ветеранам боевых действий их семьям. В Севастопольском отделении ЛДПР поддерживают данную инициативу и считают, что очень важно, чтобы в каждом регионе страны появилось своё Агентство по делам ветеранов и центры психологической помощи