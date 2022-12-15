В Севастополе иностранца будут судить за убийство в баре

Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего иностранного гражданина, который обвиняется в убийстве.
Установлено, что вечером 23 сентября текущего года между мужчинами, отдыхавшими в одном из баров Севастополя, произошла словесная ссора, в результате которой обвиняемый нанес оппоненту имевшимся при себе ножом удар в шею.
От полученного ранения потерпевший скончался.
Вину фигурант признал, уточнили в пресс-службе ГСУ Следкома по Севастополю и Крыму.
Напомним, ранее сообщалось, что посетитель бара на проспекте Генерала Острякова зарезал мужчина из-за несогласия с переводом песни. Была информация, что он прибыл из другого государства.
Ольга Сурикова