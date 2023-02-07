В Севастополе бесплатные туалеты стали платными

В Севастополе ряд принадлежащих городу туалетов поменяют статус с бесплатных на платные. Об этом сообщили в ГБУ «Парки и скверы».
Как сообщают в государственном учреждении, такое решение обусловлено с необходимостью бороться с вандализмом.
С 6 февраля платными туалеты стали:
💰на Приморском бульваре
💰на площади Ушакова
💰на ул. Ленина, 14а
💰в парке им. Марии Байды
💰в парке им. Анны Ахматовой
💰в сквере Николая Музыки.
Напомним, в сентябре прошлого года обслуживание туалетов в парках прекратилось из-за отсутствия средств в бюджете.
Дмитрий Островский