В Севастополе бесплатные туалеты стали платными

В Севастополе ряд принадлежащих городу туалетов поменяют статус с бесплатных на платные. Об этом сообщили в ГБУ «Парки и скверы».

Как сообщают в государственном учреждении, такое решение обусловлено с необходимостью бороться с вандализмом.

С 6 февраля платными туалеты стали:

💰на Приморском бульваре

💰на площади Ушакова

💰на ул. Ленина, 14а

💰в парке им. Марии Байды

💰в парке им. Анны Ахматовой

💰в сквере Николая Музыки.

Напомним, в сентябре прошлого года обслуживание туалетов в парках прекратилось из-за отсутствия средств в бюджете.

Дмитрий Островский