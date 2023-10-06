Севастополец вынес из магазина более 300 тысяч и прогулял их

В Севастополе задержан мужчина за кражу более 300 тысяч рублей из магазина.

Момент его проникновения в помещение и кражу денег зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Установлено, что вечером 25-летний местный житель пропил сначала свои деньги, а потом решил их раздобыть в находившемся неподалеку магазине. Попытка разбить стеклянную входную дверь в торговый зал броском в нее двух бутылок не увенчалась успехом. Не добившись желаемого результата, он просто силой дернул за дверные ручки, в результате чего сломал замок и он попал внутрь магазина. В одном из ящиков стола оказалась выручка в размере 307 тысяч рублей.

Украденные деньги мужчина потратил на спиртное и развлечения.

На него заведено уголовное дело за кражу, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова