На пожаре в Севастополе спасена женщина с ребенком, эвакуировали 33 человека

Накануне вечером случился пожар в одном из домов на проспекте Победы.

По прибытию сил МЧС выяснилось, пожар горит квартира третьем этаже.

Спасатели провели поквартирный обход и эвакуировали жильцов из соседних квартир, всего на свежий воздух вывели 33 человека, из них 6 детей. По автолестнице из окна 4 этажа огнеборцы спасли женщину и ребенка и передали медицинской бригаде, принято решение о госпитализации, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Площадь пожара составила 35 кв.м.

Погибших нет. Ситуация находится на контроле ответственных подразделений.

Читайте также: В Севастополе на пожаре спасли восемь человек и кота

Ольга Сурикова