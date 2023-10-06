В Севастополе женщина оказалась запертой в магазине во время воздушной тревоги

В то время, когда 5 сентября в Севастополе звучали звуки сирены воздушной тревоги, женщина осталась запертой внутри одного из городских торговых центров. Видео, на котором запечатлено впечатление женщины от данного инцидента, появилось в социальных сетях.



Пока она совершала покупки, сотрудники магазина закрыли его и ушли в убежище, не заметив посетительницу внутри.

По словам пострадавшей, она совершала покупки, не подозревая об объявленной тревоге. Она также отметила, что сотрудники магазина не проверили видеокамеры и спешно покинули рабочие места, оставив её внутри. Никакой сирены в торговом центре тоже не было слышно.

Напомним, ситуация с отказом охранника Дворца культуры рыбаков в Севастополе пустить людей в убежище вышлана федеральный уровень и была резко прокомментирована губернатором Михаилом Развожаевым.