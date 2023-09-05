В Севастополе по горячим следам задержан вор из строящихся домов

В Севастополе задержан мужчина за кражу электроинструментов из строящихся домов. Вором оказался 44-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за подобные преступления.

Предварительно установлено, что мужчина подыскивал в одном из садовых товариществ в Гагаринском районе строящиеся дома, в которых хозяева хранили используемые ими электроинструменты.

Часть похищенных электроинструментов он успел сдать в комиссионный магазин, а деньги потратить. Однако после одной из «ходок» его задержали по горячим следам, сообщает пресс-служба полиции города.

Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова