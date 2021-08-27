Севастополец накупил фальшивых купюр и намеревался заработать на них 350 тыс рублей

Севастополец 1991 года рождения весной текущего года купил в Интернете 70 фальшивых рублей номиналом 5 тысяч рублей, заплатив за эту покупку более 100 тыс. рублей.

«Поддельные купюры злоумышленник получил двумя посылками в почтовых отделениях и поместил в тайник в лесном массиве в Балаклавском районе г. Севастополя. В общей сложности он приобрел поддельные деньги на сумму 350 тыс. рублей и в дальнейшем намеревался использовать их для оплаты товаров», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Сотрудники полиции задержали фальшивомонетчика и изъяли купюры из тайника.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Напомним, по данным Центробанка в Севастополе на треть увеличилось количество фальшивых денег по сравнению с предыдущими годами.

Ольга Сурикова