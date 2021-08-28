На почте в Севастополе ФСБ задержала наркокурьера

Керчанин 1989 года рождения подготавливал наркотические средства для их дальнейшего сбыта на территории города Севастополя. В июне текущего года он был задержан сотрудниками ФСБ в почтовом отделении в Нахимовском районе после получения от сообщника посылки с наркотическим средством ЛСД в особо крупном размере.

Также по по месту его жительства в Гагаринском районе обнаружены и изъяты расфасованные для дальнейшей продажи метадон, марихуана и гашиш общей массой более 110 г.

Задержанного оставили под стражей до суда.

Напомним, житель Севастополя был задержан за организацию почтовыми каналами связи доставки из Нидерландов в Россию прекурсора наркотического средства 1P-LSD в крупном размере.

Ольга Сурикова