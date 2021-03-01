В Севастополе на треть увеличилось количество фальшивых купюр

Фальшивомонетчики на мелочь свое время не тратят

В банковском секторе Севастополя было выявлено 66 поддельных банкнот, в том числе – 12 иностранных за минувший год. В сравнении с 2019 годом количество фальшивок увеличилось на 20 единиц, сообщает Отделение по г. Севастополь Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Чаще всего из обихода изымали фальшивые крупные купюры.

Так, по банковской статистике, в январе–декабре 2020 года наиболее часто подделывались денежные знаки номиналом 5000 рублей (выявлено 43 штуки). Банкнот номиналами 1000 рублей выявлено 7 единиц, а 2000 рублей – 4. Поддельных иностранных банкнот номиналом 100$ за год обнаружено 12 единиц.

Всего в банковской системе страны за прошедший год было обнаружено более 48 тысяч поддельных рублей и 1,7 тыс. фальшивых иностранных банкнот.

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«Чтобы фальшивки не попали в кошелек, необходимо всегда проверять деньги на подлинность, особенно, если это банкноты крупных номиналов. Внимательно проверяйте не менее трех защитных признаков: на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения» , – отметил заместитель управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Юрий Соломенник.

Он добавил, что при изменении угла зрения на банкнотах появляются скрытые изображения, и некоторые элементы меняют свой цвет. Также на ощупь можно почувствовать рельефную надпись «Билет Банка России» и специальные метки для людей с ослабленным зрением. И, наконец, нужно убедиться в наличии микротекстов и микроузоров.

Полный список признаков подлинности всех банкнот можно найти на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение» и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

Напомним, в прошлом году севастопольца приговорили к 3 годам и 3 месяцам тюремного заключения за сбыт поддельных купюр.