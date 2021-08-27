В Севастополе риелтор спаивал мужчину, пытаясь получить его квартиру

Увез его в Ялту и снабжал спиртным В Севастополе мужчина, который пытался мошенническим способом похитить квартиру местного жителя, получил четыре года условно.

Перед судом предстал житель Ялты 1988 года рождения, который занимался риэлтерскими услугами. Он узнал от знакомых, что в Гагаринском районе в однокомнатной квартире проживает 55-летний севастополец, который злоупотребляет спиртным. При этом он имеет долги перед различными финансовыми организациями и физлицами.

Познакомившись с ним поближе, риэлтор начал еще больше спаивать владельца жилья, изъял у него документы на квартиру, а затем перевез в Ялту, где продолжил обеспечивать спиртным.

«Там он убедил потерпевшего оформить с ним договор купли-продажи севастопольской квартиры, в который внес заведомо недостоверные сведения о совершении оплаты в размере 3 млн рублей. Фактически передавать потерпевшему деньги он не собирался. Летом 2020 года документы для переоформления права собственности на квартиру были предоставлены в МФЦ», — рассказали в пресс-службе прокуратуры города.