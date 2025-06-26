Севастополь — в аутсайдерах по доходам: реальные заработки упали вопреки общероссийскому росту

Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» представил очередной обзор социально-экономического положения регионов России по итогам первого квартала 2025 года. На фоне общего роста ключевых показателей по стране Севастополь оказался в числе немногих субъектов, где зафиксировано снижение реальных доходов населения.

Читайте также: Каждый двенадцатый житель Севастополя — за чертой бедности. Город занял 61 место в рейтинге регионов

Как отмечают аналитики, реальные денежные доходы в целом по России выросли на 7,1%. Увеличение произошло в 83 субъектах Федерации. Исключение составили лишь два региона — Чувашская Республика и город Севастополь, где показатель показал отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также: Севастополь опустился на 65-е место в рейтинге регионов по уровню социально-экономического положения

Тем временем номинальная заработная плата по стране выросла в среднем на 13,8%. Безработица снизилась до 2,3%, при этом в 73 регионах наблюдалось её сокращение.

Промышленное производство в стране в первом квартале 2025 года выросло на 1,1%, что в пять раз меньше темпа аналогичного периода прошлого года. При этом количество регионов с положительной динамикой снизилось с 72 до 45. В 39 субъектах зафиксировано падение, лидером роста стал Чукотский автономный округ. Севастополь не упоминается среди регионов с выраженным ростом или снижением.

В строительной сфере зафиксирован рост в 53 субъектах РФ. В 32 регионах — снижение, наиболее резкое в Калмыкии. По данным аналитиков, объём строительных работ в целом по стране вырос на 6,9%. Севастополь не попал в число лидеров или аутсайдеров в этой категории.

Рост оборота розничной торговли в первом квартале показали 77 регионов. Снижение отмечено в семи субъектах, среди которых лидером падения стал Краснодарский край.

Налоговые и неналоговые доходы регионов увеличились на 11%, совокупные доходы бюджетов субъектов — на 7,9%. При этом количество регионов с профицитом бюджета сократилось с 67 до 43.

Напомним, бюджет Севастополя за 2024 год исполнен с профицитом в сумме 1,6 млрд руб.

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города