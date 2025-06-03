Бюджет Севастополя за 2024 год исполнен с профицитом в сумме 1,6 млрд руб

Об этом сегодня в ходе отчета перед депутатами Заксобрания сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В экономическом блоке отчета говорилось следующее:

Бюджет Севастополя по итогам года — 77,4 млрд руб., расходы — 75,8 млрд руб.

Профицит бюджета 1,6 млрд рублей при плановом дефиците 6,9 млрд руб. за счет перевыполнения доходной части бюджета по собственным поступлениям доходов на 7,6 млрд руб., или на 26,2%.

Такой высокий показатель прироста достигнут впервые в 2023 году.

При этом бюджет города социально ориентирован: больше 50% бюджета (37,7 млрд руб.) направлено на финансирование социально-культурной сферы. При этом только на зарплаты и социальные выплаты было направлено 28,5 млрд рублей.

По факту 2024 года общая сумма бюджетных и внебюджетных инвестиций в основной капитал составит 100,9 млрд руб. 72,1 млрд руб. — это внебюджетные инвестиции, 28,8 — бюджетные.

ВРП в 2024 году — 301,9 млрд руб., по отношению к 2023 году рост составил 48,7 млрд рублей.

Согласно докладу, в Севастополе самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в ЮФО.

Продолжается стремительный рост самозанятых: если в 2021 году самозанятых было 9 с небольшим тысяч, то сейчас почти 36 тысяч.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Правительство Севастополя