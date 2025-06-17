Каждый двенадцатый житель Севастополя — за чертой бедности. Город занял 61 место в рейтинге регионов

Севастополь оказался на 61-м месте среди 85 регионов России по уровню бедности, свидетельствуют данные нового рейтинга, подготовленного Центром экономических исследований «РИА Рейтинг». По итогам 2024 года за чертой бедности в городе проживают 8,5% населения — это примерно каждый двенадцатый севастополец.

Показатель улучшился по сравнению с предыдущим годом: тогда за чертой бедности находились 9% жителей. То есть доля малоимущих снизилась на 0,5 процентного пункта. У соседнего региона — Республики Крым — динамика оказалась еще заметнее: 11,4% населения живут за чертой бедности, но это на 2,4 пункта меньше, чем годом ранее.

Кто считается бедным

В официальной статистике к бедным относят тех, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Эти средства должны покрывать базовые расходы на питание, одежду, оплату жилья и другие жизненно важные нужды.

По стране в целом доля бедного населения снизилась до 7,2%, тогда как годом ранее она составляла 8,3%. Эксперты связывают это с ростом реальных доходов россиян: по данным Росстата, в 2024 году они увеличились в среднем на 8,4%.

Разрыв между регионами огромен

Лидерами по наименьшей доле бедного населения стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург — по 3,5%. В Москве за чертой бедности живет 4,1% жителей. А вот в Республике Ингушетия, замыкающей рейтинг, этот показатель составляет 25,6% — каждый четвёртый житель региона.

Севастополь по-прежнему находится в нижней половине рейтинга. При этом, согласно данным, в 60 регионах России бедных стало меньше 10%, что говорит о постепенном выравнивании ситуации в стране.

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение бедности

Если положительная динамика реальных доходов сохранится, к концу 2025 года уровень бедности может снизиться ещё больше. Однако в ряде регионов — особенно с низкой средней зарплатой и высокой инфляцией — процесс преодоления бедности идёт медленно.

Для Севастополя вопрос уровня жизни остаётся актуальным: несмотря на улучшение показателей, значительная часть жителей всё ещё зарабатывает меньше минимума, необходимого для удовлетворения базовых потребностей.

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