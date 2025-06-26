Проект перепланировки Артбухты утверждён: изъятия собственности неизбежны

В Севастополе официально утверждён проект планировки и межевания территории в границах Карантинной и Артиллерийской бухт. Соответствующее решение было принято 26 июня на заседании правительства города. Доклад по вопросу представила и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева.

Речь идёт о 56 гектарах в Ленинском районе Севастополя — именно здесь, согласно документу, планируется завершение строительства объектов культурного кластера, организация археологического парка, прокладка новых улиц и инженерных сетей. Проект является корректировкой прежнего, утверждённого в 2019 году. С тех пор он неоднократно менялся — как по градостроительным, так и по археологическим причинам.

Как следует из материалов, проект предусматривает масштабные изъятия недвижимости. Власти официально сообщили о резервировании или изъятии 55 объектов. Под ударом оказались:

бары вдоль «стометровки»;

пиццерия «Челентано» и кафе «Кочерга»;

караоке-бар «Калипсо» и ряд других популярных заведений напротив, исключая «Твой бар»;

территория бывшего ресторана SeаVas;

магазины и торговые точки на пешеходной линии от дельфинария до Артбухты;

участки в районе Южного мола, включая яхт-клуб «Моби-дик».

Собственники некоторых объектов ранее выступили против изъятий. В частности, речь шла о компаниях, связанных с бизнесменами Вадимом Гакало и Натальей Стрункиной. Однако в департаменте архитектуры отметили, что все предложения, поступившие в ходе общественных обсуждений, были проанализированы, а заявителям даны аргументированные ответы.

Утверждение проекта открывает путь к следующему этапу — началу изъятия участков и фактической реализации задуманного. Как именно будет преобразована набережная, пока остаётся вопросом времени — и потенциальных протестов со стороны владельцев.

Напомним, ранее появилась информация, что власти Севастополя планируют изъять 8 земельных участков в центре города для строительства парка на мысе Хрустальном, о чем говорится в распоряжении правительства. Среди них — земля под взорванным в 2014 году 16-этажным «овощным магазином» на ул. Капитанской. Участки площадью 536 и 591 кв. м частично принадлежат скандальному застройщику Николаю Соколову, а основная доля — Татьяне Чернявской, гендиректору симферопольской фирмы «Альфа Крым».

Дмитрий Островский

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