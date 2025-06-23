Севастополь опустился на 65-е место в рейтинге регионов по уровню социально-экономического положения

Севастополь занял 65-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2024 года. По сравнению с 2023 годом город просел на две позиции, несмотря на некоторое улучшение итогового балла: 36,31 против 34,90 годом ранее.

Рейтинг составлен экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата, Минфина, Федерального казначейства, Банка России и Единого портала бюджетной системы РФ. Методика построена на агрегировании более двух десятков ключевых показателей, сгруппированных в четыре блока: масштаб и эффективность экономики, состояние бюджетной и социальной сфер.

Высшие позиции в рейтинге занимают регионы с устойчивым экономическим ростом, высоким уровнем инвестиций, благоприятной демографией и стабильным бюджетом. Максимальный возможный балл — 100, минимальный — 1. У Севастополя — 36,31, что примерно соответствует нижней части средней группы регионов.

По сравнению с соседними субъектами, входящими в Южный федеральный округ, Севастополь уступает Краснодарскому краю (13 место), Ростовской области (24) и Республике Крым (49). Эксперты отмечают, что рейтинг позволяет оценить общее социально-экономическое положение субъектов РФ, но не учитывает таких факторов, как динамика конкретных отраслей или специфика территориального развития.

Напомним, каждый двенадцатый житель Севастополя — за чертой бедности. Город занял 61 место в рейтинге регионов.



Дмитрий Островский

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