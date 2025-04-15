Севастополь рискует потерять 160 млн из-за реконструкции «Горняка»? РосДорБанк подал иск к ЕДКС

Арбитражный суд Севастополя принял к рассмотрению иск ПАО «РосДорБанк» к ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» (ЕДКС). Банк требует взыскать 161,8 млн рублей убытков по банковской гарантии, включая 129,1 млн рублей основного долга, 32,7 млн рублей процентов за период с августа 2023 по февраль 2025 года и 1,28 млн рублей госпошлины. Об этом сообщается в определении суда от 14 марта 2025 года.

К делу привлечены Правительство Севастополя и Управление Федерального казначейства по Севастополю как третьи лица. В судебной карточке дела указано ООО «Гласстрой» как иное лицо. Предварительное заседание назначено на 22 апреля 2025 года, а ЕДКС должна представить отзыв на иск до 15 апреля.

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Спор, вероятно, связан с реконструкцией стадиона «Горняк» в Балаклаве. В октябре 2019 года ЕДКС заключила контракт на 340 млн рублей с «Гласстроем» для обновления арены с трибунами на 500 мест, футбольным полем, беговыми дорожками и благоустройством. Проект, финансируемый по программе «Спорт – норма жизни», должен был обеспечить тренировки для местной ДЮСШ и региональные соревнования. Однако в 2020 году контракт расторгли из-за срыва сроков, а «Гласстрой» включили в реестр недобросовестных поставщиков. РосДорБанк, выдавший гарантию, выплатил ЕДКС 123 млн рублей по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга, несмотря на апелляцию и попытки «Гласстроя» оспорить требование в Севастополе.

«Горняк» открыли в сентябре 2022 года после смены подрядчика на ООО «Теплостройсервис» и роста сметы с 227 до 401 млн рублей. Губернатор Михаил Развожаев назвал проект сложным, отметив многолетние корректировки и переносы сроков. Теперь, когда стадион с новым газоном, кортом и тренажёрными залами служит балаклавцам, иск банка ставит под вопрос старые решения.

Дмитрий Островский

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