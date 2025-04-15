В Крыму и Севастополе опять нашли фальсификат в масле

Азово-Черноморское управление Россельхознадзора обнаружило фальсификат в сливочном масле, продаваемом в крымских магазинах. Продукт — сладко-сливочное несолёное масло «Традиционное» (жирностью 82,5%, высший сорт, ГОСТ 32261-2013) от ООО «Велда» (г. Озёрск, Челябинская область) — не соответствует стандартам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пробы, взятые в торговых сетях Крыма, были исследованы в лаборатории Крымского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Результаты шокируют: в составе масла были обнаружены растительные жиры и стерины, а жирно-кислотный состав не соответствует сливочному продукту. Это подтверждает фальсификацию.

Россельхознадзор оперативно отреагировал: информация о нарушении передана в Уральское управление ведомства, которое контролирует производителя. В Крыму и Севастополе торговым сетям предписано изъять фальсификат и вернуть его изготовителю. Также уведомлены Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю и Комиссия по противодействию незаконному обороту продукции при Минпроме Крыма.

Напомним, Россельхознадзор выявил фальсификат в сливочном масле, производимом севастопольской компанией ООО «Семь ветров».

Дмитрий Островский

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