Подрядчик на реконструкции стадиона «Горняк» присвоил 12 миллионов

Дело направлено в суд

В Севастополе в суд направлено уголовное дело о хищении 12 млн рублей при выполнении государственного контракта по реконструкции стадиона «Горняк», сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Обвинительное заключение утверждено в отношении генерального директора ООО «ГласСтрой», являвшегося подрядчиком по государственному контракту. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в октябре 2019 года в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» ГБУ «Дирекция капитального строительства» с ООО «ГласСтрой» заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции стадиона «Горняк» для нужд детско-юношеской спортивной школы № 7.

Общая стоимость контракта составила более 340 млн рублей.

На счет подрядчика был перечислен авансовый платеж в размере 30%.

«Однако впоследствии в период с февраля по июль 2020 года генеральный директор ООО «ГласСтрой» похитил часть аванса на общую сумму 12 млн рублей под предлогом оплаты оборудования и строительных материалов, которые фактически на объект поставлены не были либо приобретались по более низкой цене», — уточнили в ведомстве.

В ходе следствия обвиняемый возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд.

В августе 2020 года контракт с указанным подрядчиком расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. В настоящее время работы выполняются иной строительной фирмой.

Напомним, многострадальный долгострой, которым стал в Севастополе стадион «Горняк», обещали ввести в эксплуатацию к концу 2021 года. Его реконструкция началась в 2018 года и с это времени сменилось три подрядчика.

Ольга Сурикова