Севастополь стал антилидером по динамике потребительского спроса 

Самый высокий потребительский спрос среди регионов России зафиксирован в Адыгее и Карачаево-Черкесии, а замыкает список Севастополь – единственный регион, где потребительский спрос в 2024 году снизился, говорится в результатах исследования РИА Новости.

По оценкам экспертов издания, за 2024 год потребительский спрос в России вырос на 6,4%. По сравнению с 2023 годом темпы роста спроса выросли, тогда они составляли 6,2%. Потребительский спрос оценивался аналитиками как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит.

На общем фоне сокращение потребительского спроса негативная динамика наблюдалась только в Севастополе. Самое сильное снижение здесь произошло в секторе общественного питания, оборот которого снизился более чем в два раза. Негативную динамику показала и розничная торговля, вес которой в показателе потребительского спроса максимальный, снижение составляло 4,3%.

Согласно результатам исследования, средние потребительские расходы в России на душу населения в месяц в 2024 году составляли 43,5 тысячи рублей, что выше уровня 2023 года на 17%. Из них на покупку товаров в среднем ушло 31,7 тысячи рублей, на оплату услуг 9,8 тысячи рублей, а на питание в общественных местах — две тысячи рублей.

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Ольга Сурикова