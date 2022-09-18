В Балаклаве открыли стадион «Горняк»

В Севастополе после ремонте и реконструкции открыли единственный в Балаклаве стадион «Горняк».

«У стадиона была непростая судьба, тем не менее, мы последовательно занимались этим объектом, корректировали проект, меняли подрядчиков и достигли результата», — написал в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Он также выразил надежду, что здесь возродятся футбольные традиции и начнут развиваться, в том числе, детские секции.

Напомним, реконструкция стадиона «Горняк» в Балаклаве началась в 2018 года, за это время на объекте сменилось три подрядчика.

А летом стало известно, что в суд направлено уголовное дело о хищении 12 млн рублей при выполнении государственного контракта по реконструкции стадиона «Горняк».

Ольга Сурикова