Севастополь — лидер по монополизации рынка новостроек

Севастополь вошёл в тройку российских городов с самой высокой концентрацией продаж на рынке новостроек. Как сообщили РИА Недвижимость в сервисе «Циан.Аналитика», в январе–апреле 2025 года все сделки с первичным жильём в городе пришлись всего на пять застройщиков. Такой уровень монополизации — 100% — зафиксирован только в Севастополе, Рязани и Саратове.

Аналитики изучили данные по 40 крупнейшим российским локациям и пришли к выводу, что в большинстве городов уровень монополизации постепенно снижается: в среднем по стране доля топ-5 застройщиков упала на 3 процентных пункта и составила 64%. Однако в Севастополе ситуация противоположная — рынок полностью сосредоточен в руках ограниченного круга компаний.

Особенно заметны последствия такой концентрации в ценах: стоимость квадратного метра в новостройках Севастополя за год выросла на 46%. Это самый высокий рост среди всех проанализированных городов. Для сравнения: в Екатеринбурге, где рынок один из самых конкурентных (доля топ-5 — 32%), цены выросли всего на 6%.

Эксперт «Циан.Аналитики» Елена Бобровская отмечает: несмотря на общее снижение спроса, некоторые девелоперы второго эшелона начали отвоёвывать долю у крупных игроков. Но в Севастополе таких тенденций пока не наблюдается.

По мнению специалистов, высокая монополизация может приводить к ограниченному выбору для покупателей, росту цен и снижению гибкости условий покупки. На фоне активного застройки города и ограниченности земли, конкуренция в сегменте новостроек остаётся крайне низкой.

Напомним, в прошлом году Севастополь был на 78 месте в стране по уровню обеспеченности горожан жильем.

Дмитрий Островский

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