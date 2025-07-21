В правительстве Севастополя назвали риски для здоровья горожан

В правительстве Севастополя обсудили эффективность проведения диспансеризации населения в этом году. Так, согласно докладу директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, на сегодняшний день уже осмотрено 67 969 человек из запланированных более 113 000 человек на этот год.

Так, благодаря таким обследованиям, за первое полугодие удалось выявить 103 онкологических заболевания.

Но, кроме заболеваний, по словам Денисова, ведется работа по выявлению факторов риска. Для севастопольцев он назвал: нерациональное питание и низкая физическая активность.

«Но зато по курению табака мы смотримся ниже среднероссийского», — отметил глава департамента и добавил, что правильным является организовывать спортивные мероприятия на уровне города.

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Ольга Сурикова