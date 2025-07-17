Многодетные семьи в Севастополе могут получить 1 млн рублей на погашение ипотеки

Севастополь — один из 8 регионов России, где действуют такие меры поддержки.

На сегодня выплаты получили уже 17 семей.

450 тысяч рублей выплачиваются из федерального бюджета, 550 — из регионального.

При этом в правительстве Севастополя указали, какие условия должны быть выполнены:

◽️место жительства (регистрации) семьи — Севастополь;

◽️после 1 января 2025 года в семье родился третий ребенок или последующие дети;

◽️у семьи есть ипотечный заём на улучшение жилищных условий;

◽️недвижимость с помощью ипотеки приобретена на территории Севастополя.

Подать заявления в АО «ДОМ.РФ» можно:

◽️через портал «Госуслуги»

◽️через банк, в котором оформлен ипотечный кредит.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова