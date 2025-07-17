Многодетные семьи в Севастополе могут получить 1 млн рублей на погашение ипотеки

Город
17-07-2025

Севастополь — один из 8 регионов России, где действуют такие меры поддержки.

На сегодня выплаты получили уже 17 семей.

450 тысяч рублей выплачиваются из федерального бюджета, 550 — из регионального. 

При этом в правительстве Севастополя указали, какие условия должны быть выполнены: 

◽️место жительства (регистрации) семьи — Севастополь;
◽️после 1 января 2025 года в семье родился третий ребенок или последующие дети;
◽️у семьи есть ипотечный заём на улучшение жилищных условий;
◽️недвижимость с помощью ипотеки приобретена на территории Севастополя.

Подать заявления в АО «ДОМ.РФ» можно:
◽️через портал «Госуслуги»
◽️через банк, в котором оформлен ипотечный кредит.

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Ольга Сурикова

 