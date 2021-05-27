Севастополь передал МВД здание в Инкермане, где планировали строить СИЗО

Здание передано в безвозмездное пользование

Улица Раенко. Яндекс.карты

Сегодня на заседании правительства было принято решение о передаче из собственности города в федеральную нежилого здания в Инкермане, где в дальнейшем планируется организовать районное отделение полиции.

Нежилое здание, расположенное на улице Раенко в Инкермане, передано в государственную собственность и закреплено за управлением МВД.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что в этом здании будет организован районный отдел полиции в Инкермане, а ранее здесь планировалось построить ИВС.

Напомним, жители Инкермана собирали подписи против строительства СИЗО на ул. Раенко. На очередных общественных слушаниях по этому поводу они высказались категорически против размещения такого объекта. Позже правительство прислушалась к их мнению и отказалось от строительства изолятора в жилом районе Инкермана.

Сейчас решается вопрос строительства ИВС на Фиоленте. Жители местных СТ уже протестуют против такого решения. Однако на последней сессии Законодательного собрания губернатор Михаил Развожаев дал понять, что вопрос этот решен.

Ольга Сурикова